Появились подробности страшного ДТП с бензовозом на трассе под Екатеринбургом

Екатеринбург, 7 июля. В Свердловской области произошло страшное ДТП: бензовоз вылетел в кювет, после чего взорвался. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, жертвами случившегося стали четыре человека, еще несколько человек получили травмы.

Ранее сообщалось о трех погибших и шести пострадавших. РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по региону Валерия Горелых сообщило, что ДТП случилось на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым в 22.15 по московскому времени.

В бензовозе на момент ЧП находилось около 54 тонн топлива. Его водитель допустил погрузку на верх цистерны порядка семи человек, которые были туристами. В результате мужчине не удалось справиться с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет и загорелось, что повлекло гибель и травмирование людей.