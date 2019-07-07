В Эстонии захотели восстановить памятник легионерам «Ваффен-СС»

Таллин, 7 июля. Представители эстонской консервативной партии высказались за восстановление памятника легионерам 20-й дивизии «Ваффен-СС». Скандально известный монумент демонтировали в 2004 году. Об этом сообщает газета Laane elu.

«EKRE намерена вновь восстановить памятник на старом месте в Лихула», — утверждает издание.

Памятник солдата в форме СС появился в 2002 году в Пярну. Под давлением общественности местные власти его демонтировали. Два года спустя памятник установили снова, на этот раз в поселении Лихула. Инициатором этого шага стали местные общественники, которые считают необходимым увековечить память эстонцев, воевавших на стороне фашистской Германии. Однако вскоре памятник снова демонтировали на фоне массовых протестов.

Министерство иностранных дел неоднократно выражало свое возмущение в связи с попытками увековечить память эстонских легионеров СС.

СС — военизированное формирование Национал-социалистической рабочей партии Германии, действовавшее в период с 1933 по 1946 годы. Изначально на эту организацию возлагалась личная охрана лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Впоследствии ее функции существенно расширились, а численный состав СС превысил 800 тысяч.

Организация курировала концентрационные лагеря, в застенках которых погибли миллионы людей. СС выступала в числе главных организаторов массового уничтожения людей по расовым признакам, политическим убеждениям и государственной принадлежности. Она действовала как в Германии, так и в странах, оккупированных фашистами.

Ранее в Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН. Об этом писала Газета.ru.