Стали известны подробности задержания россиян в Мексике

Мехико, 6 июля. Задержанные в Мехико россияне будут депортированы в РФ в субботу вечером. Об этом сообщает посольство России в мексиканской столице.

В дипломатическом учреждении уточнили, что речь идет о десяти людях. Сейчас они находятся в терминалах аэропорта Мехико. В ближайшее время все они отправятся в Россию.

«Четверо из них будут отправлены сегодня рейсом компании Nordwind, двое — Air France, еще четверым сейчас подыскивают рейс», — отметили в посольстве.

Дипломаты уточнили, что миграционная служба Мексики не допустила в страну пассажиров, прибывших рейсом авиакомпании Azur Air. Вероятнее всего, их документы не отвечали требованиям принимающей стороны.

«Посольство не может влиять на решения миграционных властей Мексики, сегодня их депортируют обратно», — заключили в посольстве.

Ранее Газета.ru сообщала о задержании россиян в Мексике.