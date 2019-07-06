Команда России стала абсолютным чемпионом в мировом финале Global Management Challenge

Екатеринбург, 6 июля. Российская команда «Отцы и дети» стала победительницей мирового финала Global Management Challenge. Подведение итогов состязания и награждение победителей прошло Екатеринбурге.

В состав российского коллектива вошли участники конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». В финальной части приняли участие 20 стран мира, представляющие Европу, Азию и Африку. В шестой раз в своей истории победу праздновала наша команда. «Серебро» досталось португальскому коллективу. На третьей позиции финишировал Кот-Д’Ивуар.

В состав команды «Отцы и дети» вошли Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов и Максим Кирилов. Двумя днями ранее они одержали победу в национальном этапе чемпионата GMC. Глава конкурса «Лидеры России», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров подчеркнул, что такой конкурс способствует развитию дружбы между народами. Комиссаров высоко оценил выступление российского коллектива.

«Мы гордимся нашими победителями и уверены, что, объединившись они смогут добиваться внушительных результатов и в будущем», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», — заключил руководитель конкурса.

Победителей финальной части GMC наградили ректор РАНХиГС Владимир Мау, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, передает Газета.ru.

Ранее сообщалось, что организация «Россия — страна возможностей» запустит всероссийский конкурс для молодых учителей. В организации подчеркнули необходимость обеспечения качественного образования во всех российских регионах.