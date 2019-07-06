На Украине начали разгружать первую партию нефти из США

Одесса, 6 июля. Первую партию американской нефти начали разгружать в одесском порту на Украине. Об этом сообщает администрация морских портов Украины.

Отмечается, что танкер Wisdom Venture под флагом Гонконга доставил из Соединенных Штатов Америки 75 тысяч тонн нефти. Ожидается, что разгрузка будет продолжаться на протяжении полутора суток. Далее сырье последует на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Администрация порта ожидает, что уже в августе поступит вторая партия американской нефти.

«Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе», — добавили в АМПУ.

В апреле Российская Федерация запретила экспортировать нефть на Украину. Решение Кремля послужило ответом на многочисленные ограничения для российских субъектов хозяйствования со стороны Киева. Украинские власти признали, что данная мера создаст серьезные экономические трудности. При этом Москва заявила о готовности пересмотреть свое решение в случае отмены санкций Киева.

Однако президент Украины Владимир Зеленский, напротив, высказался за усиление ограничительных мер против РФ.

«Санкции нужно сохранять до тех пор, пока не будет восстановлен суверенитет Украины», — цитирует Газета.ru.

7 июня также стало известно о расширении торговых санкций Киева против РФ. В кабинете министров не уточнили, какие именно категории товаров попали под новые ограничения. Эксперты связали эти действия с решением арбитража Всемирной торговой организации. ВТО заняла сторону России в споре с Украиной.