МИД РФ ответил американскому дипломату на критику запрета авиасообщения с Грузией

Тбилиси, 6 июля. Министерство иностранных дел России ответило американскому дипломату Элизабет Руд на критику в связи с запретом авиасообщения с Грузией. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ напомнили американским коллегам о многолетних санкциях Вашингтона против Москвы.

«Как минимум с 1974 года и до настоящего времени не было ни одного дня, когда в отношении нашей страны не действовали какие-либо американские санкции», — указано в заявлении.

Министерство иностранных дел России также отметило, что уже несколько десятилетий наша страна рассматривается Соединенными Штатами как недружественное государство.

В 1974 год вступила в силу так называемая поправка Джексона — Вэника, запретившая предоставлять советским производителям режим наибольшего благоприятствования в торговой сфере. Ограничения коснулись также государственных кредитов и гарантий.

В 1980 году Олимпиада в Москве бойкотировалась Соединенными Штатами и еще 60 странами Запада из-за несогласия с вводом советской армии в Афганистан.

Ранее глава министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что Тбилиси не собирается отказываться от торговых отношений с Россией.

«Торговля с Россией в части экспорта составляет 13%. Конечно же, есть и другие страны, есть выбор, однако разве мы должны отказываться от этих 13%? Конечно же, нет», — цитирует Газета.ru.

Турнава высказалась за «прагматичные» отношения с Россией.

Также бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе поделилась мнением о том, почему стране не удается восстановить нормальные отношения с Россией.