Стали известный условия разрыва контракта Боккетти и «Спартака»

По информации Федерального агентства новостей, защитник Сальваторе Боккетти и столичный «Спартак» разорвали контракт по обоюдному согласию. По словам источника, стороны оформили разрыв договора на взаимовыгодных условиях.

Итальянский футболист получил часть денег, причитавшихся ему по контракту. Сообщается, что эта сумма составила около 500 тысяч евро — это меньше половины годового оклада игрока.

Боккетти перешел в «Спартак» весной 2013 года из «Рубина». На его счету 115 матчей за красно-белых. Контракт футболиста, подписанный в 2017 году, истекал летом 2020-го. По соглашению, годовая зарплата итальянца составляла 1,3 млн евро.

Сообщается, что футболист имел ряд вариантов продолжения карьеры в Италии и уже договорился с «Вероной», к которой в ближайшее время присоединится.