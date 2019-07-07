Коллега арестованных в Ливии россиян назвал бредом публикуемые СМИ фейки о ситуации

Социолог-культуролог Александр Прокофьев, входящий в исследовательскую группу действовавших в Ливии ученых, среди которых арестованные в этой стране социолог-руководитель группы Максим Шугалей и медик, арабист, переводчик Самер Хасан Али Суэйфан, разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» подробный комментарий в связи с последними событиями.

Поводом для него стали публикации иностранных и отечественных СМИ, которые вышли за последние 24 часа. Прокофьев высказался по ситуации, чтобы, по его словам, воспрепятствовать фэйковым и абсурдным версиям журналистов.

Ученый напомнил, что Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) сформировал группу для социологических исследований в Ливии к марту 2019 года. Возглавил группу Максим Шугалей. Третьим участником стал Самер Суэйфан.

Прокофьев подчеркнул, что поездка имела официальный характер, в страну специалисты прибыли беспрепятственно, на руках были визы.

«В ходе нашей работы, помимо встречи с Сейфом аль-Исламом Каддафи, о которой сейчас все пишут, мы встречались со многими другими политическими деятелями и представителями власти. Мы не скрывали нашу работу от властей в Триполи», — отметил Прокофьев.

Он указал на то, что власти никак не препятствовали деятельности ученых, а наоборот — испытывали к ней интерес. Исследования, проводимые социологами, носили только открытый характер. Группа присутствовала в Ливии два месяца, и за это время к специалистам не возникло ни одного вопроса. Прокофьев уточнил, что сам совершенно беспрепятственно выехал из страны — его документы были проверены со всей тщательностью и не вызвали никаких вопросов.

Специалист заявил, что в последний раз общался с коллегами по телефону до 17 мая, после связь с ними была утеряна.

«То, что они арестованы властями ПНС, стало известно не сразу. Изначально предполагали похищение, так как никаких причин для ареста не было. Основания, которые муссируются в прессе сейчас, звучат дико и абсурдно. Вмешательство в президентские выборы, которых нет — это бред, — недоумевает Прокофьев. — Нет ни одного человека в Ливии или за ее пределами, кто смог бы хотя бы предположительно назвать дату, когда они состоятся, или быть вообще уверенным, что они произойдут в обозримом будущем. Какое вообще вмешательство в политический процесс могут оказать три иностранца проводящие полевые социологические исследования?!».

Чтобы не осложнить переговорный процесс с ливийской стороной, факт ареста не предавался гласности, уточнил ученый. Он выразил беспокойство по поводу того, что и без того тяжелая ситуация будет осложнена из-за слива информации со стороны заинтересованных лиц в Ливии.

«Безопасность моих коллег и друзей, их благополучное возвращение домой к семьям – главный приоритет. Чтобы не навредить переговорному процессу по их освобождению, полноценное общение с журналистами и подробные ответы на все их вопросы, возможны только после освобождения Максима и Самера», — заключил Прокофьев.

Напомним, арестованные в Ливии россияне занимались изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке в стране. Социологи провели несколько встреч с местными старейшинами и фокус-группой, также они взяли интервью у сына Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама Каддафи. Как только появилась информация о задержании российских граждан, либеральные СМИ, чьи публикации зачастую носят откровенно антироссийский характер, будто нарочно подставили россиян: со ссылкой на западную прессу и по их лекалам отечественные интернет-издания пустились плодить фейки о «вмешательстве в выборный процесс». Глава ФЗНЦ Александр Малькевич сделал официальное заявление по поводу ситуации, подчеркнув, что ни в какие электоральные процессы в Ливии его коллеги не вмешивались. По его словам, с мая 2019 году сразу же после задержания ученых Фонд вел переговоры с властями Переходного национального совета. Весь вопрос не предавался огласке в интересах задержанных и для того, чтобы ситуация скорее разрешилась и их освободили из-под стражи, объяснил Малькевич. Однако благодаря вбросу Bloomberg и подхватившим его российским СМИ появилась негативная информационная волна, которая перечеркнула прогресс в переговорах.