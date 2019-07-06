Эксперт раскритиковал «Зенит» после поражения от «Локомотива» в Суперкубке

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с Федеральным агентством новостей подвел итоги матча за Суперкубок России, в котором «Локомотив» переиграл петербуржцев 3:2. Специалист раскритиковал «Зенит» после поражения.

«К сожалению, результат для «Зенита» неутешительный. Несмотря на то, что команда имела моменты и могла победить, «Локомотив» более ровно провел матч. Особенно это касается первого тайма, в котором «железнодорожники» переигрывали своих соперников. Только в добавленное время «Зенит» активизировался и Сердар Азмун сравнял счет», — считает специалист.

По его мнению, после перерыва сине-бело-голубые должны были добиваться победы.

«С самого начала второго тайма бросилось в глаза, что «Зенит» действует намного опаснее. «Локомотив» был в нокдауне. Казалось бы, здесь нужно было решать вопросы, но Азмун не сумел оформить третий мяч и где-то к 70-й минуте соперник вернулся в игру. На мой взгляд, команда в этот момент должна была перестроиться, не давать столько пространства в середине поля. «Локомотив» раз за разом использовал недостаточную плотность в опорной зоне», — подчеркнул тренер.

Первый тур чемпионата России стартует 12 июля. «Зенит» 14-го примет на своём поле дебютанта РПЛ «Тамбов», а в гости к «Локомотиву» 15 июля приедет «Рубин».