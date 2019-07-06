Ситуацию в Ливии публично обсудят после ареста сотрудников Фонда защиты национальных ценностей

Москва, 6 июля. Фонд защиты национальных ценностей, двое сотрудников которого были арестованы в Ливии по бездоказательному обвинению во «вмешательстве» в предстоящие выборы, проведет публичное мероприятие с участием экспертов, на котором представит свои материалы по исследованию страны. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил глава Фонда, журналист и председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Общественный деятель рассказал, что за последние два дня в связи с арестом сотрудников Фонда он получил очень большой отклик.

«За эти два дня было огромное количество обращений от журналистов. Были и язвительные, но бог судья этим людям. Были и действительно очень серьезные, переживали коллеги из крупнейших СМИ, и действительно они болеют, переживают за них ребят. Было обращение от комитета по политтехнологиям РАСО (Российской ассоциации по связям с общественностью). Я отдельно благодарю Евгения Николаевича Минченко — вице-президента РАСО и главу этого комитета — за то, что он предложил свою поддержку, потому что тот тезис, который я высказывал, на самом деле близок многим людям — завтра начнут хватать всех», — подчеркнул Малькевич.

Получив большое количество вопросов и увидев высокую заинтересованность журналистов, Фонд защиты национальных ценностей решил на следующей неделе провести публичное мероприятие — расширенный открытый круглый стол — и представить свои исследовательские материалы, которые накопились за время работы, чтобы обсудить их с экспертами в рамках проекта «Африканский дискуссионный клуб».

«Мы представим свои исследования, расскажем, что происходит в Ливии, и обсудим это с экспертами», — поделился планами Малькевич.

Дата и место мероприятия еще определяются.

«Я готов прямо сейчас начать обсуждать это с крупнейшими медийными площадками страны, у которых возникнет интерес», — заявил ФАН глава Фонда защиты национальных ценностей.

Напомним, двое сотрудников Фонда были задержаны в Ливии еще в мае, однако данный факт не предавался огласке как условие ливийской стороны для их скорейшего освобождения, а также ради обеспечения их безопасности. О задержании россиянина Максима Шугалея и переводчика Самера Хасана Али стало известно из-за утечки в СМИ 5 июля. Из-за слива информации западными СМИ, который поддержали российские издания, задержанных не удалось освободить, сегодня оба сотрудника Фонда были арестованы по обвинению во вмешательстве.

Фонд защиты национальных ценностей проводил в Ливии социологические, культурологические и политические исследования. Эксперты сходятся во мнении, что поводом для задержания и ареста послужило интервью сотрудников с сыном Муаммара Каддафи. Писатель и общественный деятель Николай Стариков считает, что за задержанием стоят США, которые боятся потерять контроль над Ливией.