Населенный пункт провинции Хама в Сирии попал под обстрел со стороны боевиков

Москва, 6 июля. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин сообщил, что один населенный пункт сирийской провинции Хама попал под обстрел со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований.

Как отметил генерал-майор, был зафиксирован обстрел населенного пункта Эль-Джаммасия.

Напомним, ранее сообщалось, что правительственные войска отразили очередную атаку, предпринятую боевиками террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере провинции Хама.