Член ОПГ Навального уклонился от подачи фальшивых подписей в избирком, чтобы избежать позора

Москва, 6 июля. Кандидат в депутаты Московской городской думы по 35-му округу, сторонник скандального блогера Алексея Навального Владимир Милов отказался сдавать подписные листы в ЦИК.

При этом несколько дней назад Милов рассказывал о «фантастических успехах» своих сборщиков подписей. Милов утверждал, что ему удалось собрать десять тысяч подписей избирателей. Однако в последний момент Милов передумал и отказался сдавать подписи. Общественность в соцсетях полагает, что Милов отказался сдавать подписи, так как обнаружил их «некачественную подделку».

Стоит отметить, что Милов не вызвал доверие у жителей столицы, поэтому его волонтерам не удавалось собирать больше 150 подписей в день.Однако через десять дней после начала избирательной кампании количество «автографов» в пользу Милова начало стремительно возрастать. 3 июля Милов заявил, что его команда собрала более 4,5 тысяч подписей, что вызвало недоверие со стороны других кандидатов и экспертов.

Стоит отметить, что Милов не первый сторонник Навального, который подозревается в фальсификации подписных листов. Так, 29 июня сотрудники полиции задержали нескольких человек по подозрению в фальсификации подписных листов в поддержку Любови Соболь, которая выдвинула свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму по 43-му округу. При этом в Сети была опубликована видеозапись, на кадрах которой запечатлена «подпольная фабрика», где осуществлялась подделка подписей. На видео можно увидеть агитационные плакаты и листовки в поддержку Соболь.