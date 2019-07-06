Козловский, Раппопорт и Цыпкин провели благотворительный праздник в Новой Голландии. ФАН-ТВ

В субботу 6 июля Новая Голландия собрала людей, которые хотели помочь больным редким недугом детям. На территории острова прошло первое в 2019-м благотворительное мероприятие «Самый длинный стол». В этом году оно призвано помочь подопечным фонда «Дети-бабочки». Организация помогает детям с редким генетическим заболеванием — буллезным эпидермолизом. Кожа больных БЭ очень уязвима и чувствительна, как крылья бабочки, отсюда и название.

«Даже 10 рублей, если они переносятся регулярно, это уже помощь. 10 рублей, 100 рублей, больше не нужно. Если есть такая возможность, если она регулярна, то это уже огромная помощь, потому что фонд может программировать свою работу, мы можем рассчитывать, что эти 10 рублей будут у нас каждый месяц. Все контакты есть на сайте фонда. Можно позвонить и сообщить о своем желании помогать, и мы предложим вам варианты», — рассказала о том, как можно помочь фонду, одна из его попечителей, актриса Ксения Раппопорт.

Помощь детям все попечители воспринимают очень серьезно и всегда готовы поддержать фонд всеми силами. Поэтому вопроса о том приезжать на мероприятие или нет перед ними не стоит.

«Мы все трое — попечители фонда. Это работа. Помимо того, что мы считаем это важным, мы к этому относимся, как к профессиональной работе. Мы всегда заранее об этом знаем и стараемся раздвинуть графики, чтобы выполнить свои задачи в рамках этого фонда. Иначе, как еще можно быть попечителем, который еще и думает при этом участвовать или нет», — подчеркивает попечитель фонда Александр Цыпкин.

В рамках фестиваля попечители не только участвовали в продаже книг и необходимых маленьким пациентам лекарств, но и читали со сцены любимые сказки Ксении Раппопорт из сборника нидерландского писателя Тоона Телленгена «Не все умеют падать».

«Вы посмотрите, какой тут праздник, какой день, как все организовано. Да мы сами сюда бежим с огромным удовольствием сами и получаем не меньше удовольствия, чем люди, которые сюда приходят, чтобы провести время. Это само по себе настолько сильное, яркое и увлекательное мероприятие, что приезжать сюда, видеться с друзьями, общаться с детьми, дурачится, читать сказки со сцены, шутить, это круто, это классно и это — огромное удовольствие. А если это еще и помогает делу, то это просто прекрасно», — поделился попечитель фонда и актер Данила Козловский.

Этот заряд передался и посетителям, даже тем, которые пришли в Новую Голландию, не зная о благотворительном мероприятии заранее. Взрослые и дети с удовольствием и интересом слушали, как известные актеры читают со сцены необычные истории.