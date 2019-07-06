Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа во Флориде

Москва, 6 июля. Не менее 20 человек получили ранения при взрыве газа в торговом центре в городе Плантейшен на юге штата Флорида. Об этом сообщил глава местной пожарной службы Джоэл Гордон.

По его словам, в результате взрывы пострадали 20 человек, двое из которых получили серьезные ранения. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что в торговом центре The Fountains Mall произошел мощный взрыв. В результате взрыва часть торгового центра была разрушена. Кроме того, во всех соседних зданиях были разбиты окна, передает РИА Новости.