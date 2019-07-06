Фонд защиты национальных ценностей ищет адвоката для арестованных в Ливии сотрудников

Москва, 6 июля. Фонд защиты национальных ценностей ищет адвокатов для своих сотрудников, которые были арестованы в Ливии. Об этом заявил глава фонда Александр Малькевич, передает корреспондент ФАН.

По его словам, адвокат, который будет представлять интересы арестованных в Триполи россиян должен иметь специальную лицензию, которая дает право работать на территории Ливии.

«Адвокат, который реально будет решать вопросы там, должен иметь лицензию на работу в Ливии, то есть в идеале быть вообще гражданином», — пояснил Малькевич.

Он также добавил, что сотрудники фонда Максим Шугалей и Самер Хасан Али, которые были арестованы властями Ливии, являются гражданами России. Прокуратура Ливии обвинила россиян во «вмешательстве в выборы». Малькевич опроверг обвинения ливийской стороны, отметив, что сотрудники фонда занимались исследовательскими и социологическими задачами. Глава фонда также отметил, что в настоящее время в Ливии нет никаких выборов. Кроме того, в Ливии до сих пор не принят закон о выборах, отсутствие которого делает бессмысленными обвинения во «вмешательстве».

Малькевич подчеркнул, что к процессу освобождения российских граждан подключилось министерство иностранных дел РФ, которое направило официальную ноту властям Ливии.

Напомним, 5 июля стало известно об аресте двух граждан России в Ливии. Позднее выяснилось, российские сотрудники Фонда защиты национальных ценностей были задержаны в Триполи еще в мае.