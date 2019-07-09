Армения сняла документальный фильм о разрушениях ИГ* в Пальмире

Дамаск, 8 июля. Группа из государственного телевидения Армении сняла документальный фильм о преступлениях террористической организации «Исламское государство»1, деятельность которой запрещена в России, в древнем городе Пальмира, в районе Хомса и ряде других провинций. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

«Цель документального фильма состоит в том, чтобы показать все случившееся с археологическими объектами в Пальмире в результате нападений террористической организации «Исламское государство». Это необходимо для того, чтобы узнать правду о событиях, которые произошли в Сирии», — рассказал один из создателей фильма.

Он сказал, что «город Пальмира, который в прошлом выступал против римлян, останется символом человеческой культуры», отметив, что заинтересованные власти в Сирии предоставили команде из Армении возможность завершить документальный фильм.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

В свою очередь, оператор фильма Арсен Хучаян отметил, что Сирия обладает огромным человеческим наследием, достойным подчеркнуть его историческое и культурное значение во всем мире. Фильм призывает все международные СМИ приехать в Пальмиру, чтобы задокументировать преступления врагов человеческой культуры и против наследия Сирии.

Несколько делегаций иностранных СМИ уже посетили исторический город Пальмира, чтобы подготовить документальные фильмы о преступлениях, совершенных террористической организацией «Исламское государство» против народа и истории цивилизованного города.

Ранее сообщалось, что сирийский режиссер Наджа Исмаил Анзур вносит последние штрихи в свой новый фильм «Кровь ладони», большая часть которого была снята в древнем городе Пальмира. Фильм рассказывает о городе, который подвергся атакам боевиков, он также рассказывает историю жизни и смерти археолога Халеда Асаада, казненного боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.