Появилось видео с места взрыва в торговом центре во Флориде

Вашингтон, 6 июля. Утром в торговом центре американского города Плантейшен произошел сильный взрыв. Видео с места происшествия появилось в Сети.

Взрывная волна разнесла здание, его осколки разбросало на 90-100 метров по округе. Американские СМИ сообщают о десятках пострадавших во Флориде, информации о погибших на данный момент нет.

По предварительной информации, в торговом центре The Fountains взорвался газ. На месте находятся правоохранительные органы и пожарные, они выясняют причины взрыва.

#BREAKING Video from inside LA Fitness at Plantation, FL shopping center where gas explosion happened. It is unclear where explosion stemmed from, multiple injuries reported. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/X1Aw9wT8In