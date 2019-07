Мощный взрыв произошел в торговом центре во Флориде

Вашингтон, 6 июля. Взрыв произошел в торговом центре в городе Плантейшен в округе Броуард, штат Флорида, США. Данные о пострадавших уточняются.

Инцидент произошел утром 6 июля. По предварительной информации, в торговом центре The Fountains взорвался газ. На месте находятся правоохранительные органы и пожарные. Здание сильно пострадало, после взрыва остался металлический каркас.

Территория, где произошел взрыв, оцеплена. Полиция перекрыла две соседние улицы, сообщает ABC News со ссылкой на городской департамент полиции. По некоторым данным, десятки людей ранены.

#Breaking: Just in - Authorities said a massive and huge gas explosion caused multiple people to be injured, and wiped out a huge chunk of a shopping center at a #Florida mall in the #US. NO WORDS ON CASUALTIES pic.twitter.com/ypifxounES