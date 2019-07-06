Выявлен новый способ мошенничества с банковскими картами

Москва, 6 июля. Новый вид мошенничества с банковскими картами появился в России. Злоумышленники прикидываются сотрудниками налоговой и выманивают у жертвы данные пластиковой карты.

Мошенники присылают на электронную почту письмо якобы от ФНС, в котором сообщают, что гражданину полагается налоговый вычет в размере нескольких десятков тысяч рублей. В письме говорится, что для получения денег необходимо перейти на указанный сайт и ввести данные банковской карты, тогда средства будут зачислены на счет. Однако ссылка в письме ведет на страницу, созданную мошенниками. Жертва вводит данные, и после этого деньги с банковской карты исчезают, сообщает Deita.ru со ссылкой на канал «Финансовые новости».

Чтобы не попасть на удочку злоумышленников, следует помнить, что ФНС перечисляет налоговый вычет только после предоставления пакета документов. К тому же, деньги никогда не выплачивают сразу — каждый запрос могут рассматривать до нескольких месяцев.

Напомним, ранее Центробанк РФ выявил новый способ мошенничества с банкоматами. Жертвой злоумышленников можно стать при переводе денег с карты на карту с помощью терминала.