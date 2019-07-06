Россиян задержали в аэропорту мексиканского Канкуна

Канкун, 6 июля. Семерых граждан РФ задержали в аэропорту города Канкун в Мексике. Об этом рассказали в посольстве России в иностранном государстве.

Как уточнили дипломаты, группу россиян не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. По их словам, задержанные уже около трех суток провели в воздушной гавани Канкуна. В российское консульство за помощью они не обращались.

Россияне, согласно сообщению посольства, ожидают обратного рейса, чтобы вернуться домой, пишет РИА Новости.

В дипмиссии уточнили, что гражданам РФ нередко отвечают отказом во въезде в Мексику в аэропорту Канкуна. Причиной называется несоответствие цели поездки заявленной.

Ранее полиция Словакии задержала в международном аэропорту Братиславы трех пассажиров киевского рейса, в багаже которых были найдены неонацистские материалы. Их подозревают в пропаганде экстремизма и расовой нетерпимости. Мужчин задержали, когда они проходили таможенные процедуры, связанные с пересечением границы Евросоюза.