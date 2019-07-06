Дружинина восхитила поклонников невероятной элегантностью и красотой

Москва, 6 июля. Народная артистка РФ Светлана Дружинина, которая в настоящее время трудится на съемках новых «Гардемаринов», в очередной раз поразила поклонников своей красотой.

Долгожданный фильм российские зрители смогут увидеть уже в следующем году. Актриса и кинорежиссер регулярно делится новостями со съемочной площадки в социальных сетях.

Знаменитая артистка опубликовала в Instagram снимок, который вызвал у фанатов ее творчества восхищение. Автором фотографии стал известный Дамир Жукенов.

«Спасибо всем за добрые слова, они невероятно вдохновляют. Съемки «Гардемаринов» в разгаре! В 2020 году картина выйдет на экран!» — подписала снимок Дружинина.

Поклонники в комментариях к публикации отметили невероятную элегантность актрисы и сделали ей множество комплиментов.

«Невероятная элегантность, вне возраста и времен!» — написал пользователь под ником iamizobilie.

«Женщина с большой буквы, красавица, пример для подражания!» — отметила lifirenkotatiana.

«Равняюсь на вас, на вашу красоту и молодость», — призналась sokalskaya63.

Напомним, сюжет новых «Гардемаринов» будет развиваться вокруг событий русско-турецкой войны. Главных героев ждет очередное сложное поручение от Екатерины II.

Как рассказал народный артист РСФСР Михаил Боярский, в продолжении «Гардемаринов» он вернется к роли шевалье де Брильи. В предыдущей части персонажа «похоронили», но история, благодаря которой герой снова появится на экранах, пока не раскрывается.

Он также уточнил, что новая часть киноистории может подарить поклонникам хит, который сравнится с популярной песней «Не вешать нос, гардемарины». Композитор Виктор Лебедев уже написал музыку, однако слов у будущей композиции пока нет.

Боярский подчеркнул, что у него сложились очень хорошие отношения с режиссером картины Дружининой. Работать с ней замечательно, признался артист.