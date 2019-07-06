Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Египет возмутила продажа «украденного» бюста Тутанхамона на аукционе в Лондоне

46
0 Оставить комментарий

Египет возмутила продажа «украденного» бюста Тутанхамона на аукционе в Лондоне

Каир, 6 июля. Власти Египта возмутила продажа каменного бюста египетского фараона Тутанхамона, который ушел с молотка на аукционе в Лондоне за почти 6 миллионов долларов. 

В Египте заявили, что артефакт был украден несколько десятилетий назад.

«Я считаю, что он был незаконно вывезен из Египта … Они не представили никаких документов, доказывающих обратное», — подчеркнул генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири.

Он уточнил, что власти страны будут добиваться возвращения артефакта, пишет The Guardian.

Египет возмутила продажа «украденного» бюста Тутанхамона на аукционе в Лондоне

Стоит отметить, что возле офиса аукционного дома Christie's, который проводил торги в британской столице, собрались во время мероприятия несколько десятков протестующих, которые держали транспаранты с лозунгами: «Египетская история не продается».

Тутанхамон изображен в образе бога солнца Амона, земным воплощением которого считали молодого фараона. Бюст находился в частной коллекции. Его не выставляли на торги с 1985 года. Представители Christie's заверили, что уведомили египетские власти о проведении аукциона в Лондоне.

Ранее ученые, проводившие в течение десяти лет реставрацию гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона, заявили, что загадочные пятна на стенах погребальной комнаты, найденные при ее вскрытии в начале XX века, являются погибшими бактериями.

Впоследствии детали лодки фараона Тутанхамона нашли в хранилище Луксорского музея в Египте. Предметы побещали в гробницы для того, чтобы у усопших в загробном мире была возможность ловить рыбу.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров