Египет возмутила продажа «украденного» бюста Тутанхамона на аукционе в Лондоне

Каир, 6 июля. Власти Египта возмутила продажа каменного бюста египетского фараона Тутанхамона, который ушел с молотка на аукционе в Лондоне за почти 6 миллионов долларов.

В Египте заявили, что артефакт был украден несколько десятилетий назад.

«Я считаю, что он был незаконно вывезен из Египта … Они не представили никаких документов, доказывающих обратное», — подчеркнул генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири.

Он уточнил, что власти страны будут добиваться возвращения артефакта, пишет The Guardian.

Стоит отметить, что возле офиса аукционного дома Christie's, который проводил торги в британской столице, собрались во время мероприятия несколько десятков протестующих, которые держали транспаранты с лозунгами: «Египетская история не продается».

Тутанхамон изображен в образе бога солнца Амона, земным воплощением которого считали молодого фараона. Бюст находился в частной коллекции. Его не выставляли на торги с 1985 года. Представители Christie's заверили, что уведомили египетские власти о проведении аукциона в Лондоне.

Ранее ученые, проводившие в течение десяти лет реставрацию гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона, заявили, что загадочные пятна на стенах погребальной комнаты, найденные при ее вскрытии в начале XX века, являются погибшими бактериями.

Впоследствии детали лодки фараона Тутанхамона нашли в хранилище Луксорского музея в Египте. Предметы побещали в гробницы для того, чтобы у усопших в загробном мире была возможность ловить рыбу.