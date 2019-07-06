В Ливии предъявлено обвинения сотрудникам российского Фонда защиты национальных ценностей

Москва, 6 июля. Сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей обвинили во «вмешательстве в выборы» в Ливии. Об этом заявил глава фонда Александр Малькевич, передает корреспондент ФАН.

По его словам, в Триполи арестованы сотрудники Фонда защиты национальных ценностей. Среди задержанных социолог Максим Шугалей и переводчик. В настоящее время фонд ведет переговоры с ливийской стороной об освобождении российских граждан.

«Они официально арестованы, находятся сейчас в тюрьме, в пригороде Триполи. Им предъявлены обвинения, обвинения предъявлены, как я говорил, к сожалению, с формулировкой «за вмешательство в выборы», при этом никого не смущает, что выборов нет», – сказал Малькевич.

Малькевич опроверг обвинения ливийской стороны, о том, что сотрудники фонда якобы «планировали осуществить вмешательство в выборы». По его словам, подобные обвинения не имеют под собой оснований, так как в настоящее время в Ливии нет выборов. Малькевич подчеркнул, что сотрудники фонда занимались в Ливии исследовательскими и социологическими задачами. Он также добавил, что министерство иностранных дел РФ оказывает поддержку в освобождении сотрудников фонда.

5 июля стало известно, что прокуратура Ливии арестовала двух сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, которые были задержаны в ливийской столице еще в мае. По данным прокуратуры, россияне пытались встретиться с сыном бывшего ливийского лидера Сейфом аль-Исламом, который является потенциальным кандидатом на пост президента Ливии.