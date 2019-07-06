Клинцевич заявил, что интересы Европы возьмут верх в вопросе с «Северным потоком — 2»

Москва, 6 июля. Киеву нужно осознать, что у Европы есть свои интересы, отличающиеся от интересов США. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп поможет решить вопрос с «Северным потоком — 2» в пользу Киева.

«Своим заявлением новый президент Украины подтвердил, что его страна продолжает оставаться сателлитом США. Из текста заявления создается впечатление, что Украина находится не в центре Европы, а где-то рядом с США, и Владимир Зеленский полагает при этом, что «добрый сосед» всегда готов решать проблемы Украины», — подчеркнул Клинцевич.

Сенатор напомнил об опыте Мексики, помогать которой у США «нет никакого желания», при этом отметил, что не будет на него ссылаться, поскольку в ситуации с Украиной, США и «Северным потоком — 2» «дело в другом».

«Можно сколько угодно бить идеологической дубиной по голове, но экономические интересы Европы все равно возьмут верх. Есть еще время, чтобы понять это Украине, но оно на исходе», — заключил Клинцевич.

Отметим, что Владимир Зеленский считает Трампа единственным человеком, способным решить вопрос с «Северным потоком — 2» «в сторону Украины». По словам украинского президента, ни канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон не будут препятствовать реализации проекта, поскольку «на них влияет очень сильно локальный бизнес». Обсудить данный вопрос с Трампом Зеленский планирует во время визита в США, однако дата поездки еще не согласована.

Напомним, в июне этого года в конгрессе США одобрили законопроект, предполагающий санкции в отношении европейских стран, причастных к реализации «Северного потока — 2». Член Совета Федерации Игорь Морозов отметил, что это решение было предсказуемым, поскольку администрация Трампа продолжает наращивать усилия по срыву проекта, сообщает телеканал «360».

«Северный поток — 2» протянется по дну Балтийского моря от России до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Проект позволит обеспечить надежные поставки газа в Европу.