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«Россия — страна возможностей» запустит конкурс для поддержки молодых педагогов

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«Россия — страна возможностей» запустит конкурс для поддержки молодых педагогов

Москва, 6 июля. Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» запускает всероссийский конкурс для молодых педагогов. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, хорошие педагоги должны быть не только в Москве, но и во всех регионах России. Для поддержки молодых педагогов будет проведен специальный конкурс, в рамках которого пройдет отбор будущих участников проекта.

«Прямо сейчас в АНО «Россия — страна возможностей» идет проектирование отдельного конкурса для отбора и поддержки молодых педагогов. Предполагается, что уже осенью он стартует», — пояснил Кириенко.

Организация «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. В настоящее время организация осуществляет 19 образовательных, кадровых и социальных проектов, которые направлены на самореализацию граждан и продвижение общественных инициатив, передает ТАСС.

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