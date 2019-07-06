Сирия, 6 июля. В Латакии боевики обстреливают САА, в Алеппо задержан грузовик с курдскими ракетными снарядами. В Хаме позиции сирийской армии обстреляны из ракетных установок TOW. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС Сирии: совместно с ВВС Сирии наносит удары по расположениям радикальных группировок в Идлибе и Хаме

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивает атаки джихадистов в Хаме и Латакии

«Свободная сирийская армия» (САА): задержала на севере Алеппо у турецкой границы грузовик с боеприпасами курдского ополчения.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают расположения сирийской армии в Хаме противотанковыми снарядами.

Курды: провели рейды на востоке Дейр-эз-Зора задержав несколько человек по подозрению в пособничестве ИГИЛ1.

Провинция Латакия

Продолжаются затяжные позиционные бои в Латакии. Правительственные войска, занявшие предместья города Калаат-Шелеф обстреливают из тяжелой артиллерии позиции боевиков, как сообщает Step News Agency. Пока что не поступало информации ни о пострадавших среди сирийской армии, ни о потерях среди боевиков.

Как сообщил источник в сети Twitter NDE, разведывательные самолеты ВВС США вновь посетили воздушное пространство у берегов Сирии, включая побережье Латакии. Сегодня над побережьем был замечен самолет модели P8A Poseidon, предназначенный как для ведения боев, так и для радиоэлектронной разведки.

Провинция Алеппо

В поселке Ар-Раи, расположенный в десяти километрах от границы Турцией бойцы «Свободной сирийскйо армии» (ССА) задержали грузовик, перевозивший боеприпасы, принадлежащие бойцам «Рабочей партии Курдистана», как сообщает турецкое Anadolu Agency. Всего боевики обнаружили 15 ракетных снарядов и 13 взрывных устройств. Водитель грузовика был задержан для дальнейшего допроса, по подозрению в пособничестве курдским радикалам. Предполагается, что боеприпасы предназначались для организации теракта на севере Алеппо. Напомним, что утром стало известно о задержании нескольких бойцов SDF в Африне, которые в результате допроса военной полиции ССА сделали признание на камеру, что вербовали для установки бомб детей.

Провинция Идлиб

В течение дня ВВС Сирии продолжили наносить точечные удары по укрепления джихадистов альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» на юге провинции. В ходе боевого вылета с самолетов были сброшены снаряды на склады боеприпасов и опорные пункты джихадистов в предместьях города Серакиб и Кафр-Набаль, о чем сообщил Masar Press Net. Сведения о потерях среди боевиков пока уточняются.

Провинция Хама

В поселке Сармания сирийская армия вступила в длительную перестрелку с джихадистами, после того как было объявлено контрнаступление боевиков «Тахрир аш-Шам». Боевики обстреливают армию из ракетных установок TOW. Оппозиционное новостное агентство Step News Agency сообщает, что сирийская армия несет тяжелые потери, но данная информация нуждается в подтверждении официальными СМИ.

Одновременно джихадисты атакуют позиции САА у поселка Керназ, Азизия, Аль-Хувейз и Ар-Ракая, обстреливая укрытия из крупнокалиберных пулеметов, как передает Twitter-канал Masar Press Net.

ВКС РФ наносит точечные авиаудары по укрытиям джихадистов в городе Аль-Латамина, как сообщает местный источник новостей Mahmod Hamway.

1 Организация запрещена на территории РФ.