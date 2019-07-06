В Калифорнии произошло крупнейшее за 25 лет землетрясение. События дня. ФАН-ТВ

Задержание россиян в Ливии

В Ливии задержали двух наших соотечественников. И сразу появился новый миф о России: якобы сотрудники Фонда защиты национальных ценностей хотели «вмешаться в предстоящие выборы» президента и членов парламент. Об этом сообщило американское информационное агентство Bloomberg. Мол, россияне встретились с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи. Он один из потенциальных кандидатов на пост президента Ливии. Эту встречу американцы приравняли к попытке вмешательства. Однако не учли, что выборов в стране и в помине нет. Ручка и блокнот — вот документы настоящего спецагента. На самом же деле ученые, вооружившись этими «секретными» инструментами занимались в стране социологическими, культурологическими и политическими исследованиями. Причем в Ливии они находились по согласованию с местными властями.

«Судя по нелепости предъявленных обвинений, действительно, скоро в любой стране к тебе будут подходить и спрашивать: Ты русский? Чем занимаешься? Журналист? Политолог? Социолог? Какой-то там еще ученый? Значит все, должен быть арестован, потому что, наверняка, будешь вмешиваться. А, если не будешь, то можешь вмешаться», — сокрушается президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

О некоем вмешательстве начали трезвонить и другие СМИ. Российские. Среди них либеральные «Эхо Москвы» и «Дождь». Своими публикациями они продлили задержание наших соотечественников. Триполи уже был готов признать ошибку и отпустить россиян, но волна хайпа заставила их попридержать.

«Выборов-то нет в Ливии, и не планировались. Нет вообще состава преступления. Вообще ничего не существует. В пятницу вечером поспешно прокуратура Ливии предъявила обвинения именно в этом, во вмешательстве в выборы. У нормального человека волосы встают дыбом, потому что все понимают, что нет выборов. Это понимают, конечно же, и ливийские силовики. Но они руководствуются подходом: «Ну как же, смотрите, во всех СМИ же пишут, во всех СМИ говорят, что они схвачены за вмешательство, значит, мы и реагируем». Теперь это действительно арест, а до этого было задержание, проверка», — возмущается Александр Малькевич.

Чтобы пролить свет на правду журналисты Федерального агентства новостей отправляются в Ливию. Следите за новостями на нашем сайте и все подробности этой провокационной истории вы узнаете первыми.