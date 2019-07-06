В Калифорнии произошло крупнейшее за 25 лет землетрясение. События дня. ФАН-ТВ

Задержание россиян в Ливии
В Ливии задержали двух наших соотечественников. И сразу появился новый миф о России: якобы сотрудники Фонда защиты национальных ценностей хотели «вмешаться в предстоящие выборы» президента и членов парламент. Об этом сообщило американское информационное агентство Bloomberg. Мол, россияне встретились с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи. Он один из потенциальных кандидатов на пост президента Ливии. Эту встречу американцы приравняли к попытке вмешательства. Однако не учли, что выборов в стране и в помине нет. Ручка и блокнот — вот документы настоящего спецагента. На самом же деле ученые, вооружившись этими «секретными» инструментами занимались в стране социологическими, культурологическими и политическими исследованиями. Причем в Ливии они находились по согласованию с местными властями.
«Судя по нелепости предъявленных обвинений, действительно, скоро в любой стране к тебе будут подходить и спрашивать: Ты русский? Чем занимаешься? Журналист? Политолог? Социолог? Какой-то там еще ученый? Значит все, должен быть арестован, потому что, наверняка, будешь вмешиваться. А, если не будешь, то можешь вмешаться», — сокрушается президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
О некоем вмешательстве начали трезвонить и другие СМИ. Российские. Среди них либеральные «Эхо Москвы» и «Дождь». Своими публикациями они продлили задержание наших соотечественников. Триполи уже был готов признать ошибку и отпустить россиян, но волна хайпа заставила их попридержать.
«Выборов-то нет в Ливии, и не планировались. Нет вообще состава преступления. Вообще ничего не существует. В пятницу вечером поспешно прокуратура Ливии предъявила обвинения именно в этом, во вмешательстве в выборы. У нормального человека волосы встают дыбом, потому что все понимают, что нет выборов. Это понимают, конечно же, и ливийские силовики. Но они руководствуются подходом: «Ну как же, смотрите, во всех СМИ же пишут, во всех СМИ говорят, что они схвачены за вмешательство, значит, мы и реагируем». Теперь это действительно арест, а до этого было задержание, проверка», — возмущается Александр Малькевич.
Чтобы пролить свет на правду журналисты Федерального агентства новостей отправляются в Ливию. Следите за новостями на нашем сайте и все подробности этой провокационной истории вы узнаете первыми.
Зеленский о «Северном потоке — 2»
Американский супермэн Дональд Трамп спасет Украину. Таким, вероятно, видит образ президента США глава незалежной Владимир Зеленский. Он заявил, что Трамп — единственный человек, который решит все проблемы, связанные с «Северным потоком — 2» в пользу Киева. Зеленский уверен, что ни канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон не смогут повлиять на строительство газопровода. Оно и верно, большинство европейских стран поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Зе-президент утверждает, что о позиции Киева по этому вопросу «никто не спрашивает». Поэтому он и хочет обсудить проблему с Трампом. Две страны, как известно, выступают против «Северного потока — 2». Масштабное строительство двух нитей газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии идет полным ходом. США уверены, что газопровод составит им серьезную конкуренцию. Белый дом уже давно планирует поставлять свой сжиженный газ в Европу. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, так как газопровод строится в обход Украины. Впрочем, дружба против «Северного потока» явно не приведет ни к каким результатам. Работы уже не остановятся. Газопровод построен более чем на 60%. Сдать его планируют уже в конце этого года.
Землетрясение в Калифорнии
Весь дом ходуном. Так можно описать картину, которую уже несколько дней видят перед собой жители Калифорнии. В штате произошло самое крупное за 25 лет землетрясение. Его магнитуда составила 7,1 баллов, а эпицентр находился в 196 км от Лос-Анджелеса. Толчки ощущались даже в Лас-Вегасе, но особенно сильно в городе Риджкрест. Там поврежденный газопровод спровоцировал пожары. Местные жители в режиме реального времени публиковали кадры, на которых видна мощь подземных толчков. Землетрясение застало врасплох и телеведущих, которые проводили новостной эфир. Как сообщает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение сильнейшее в Южной Калифорнии с 1994 года. Тогда катаклизм привел к печальным последствиям, погибло несколько десятков человек. В этот раз, к счастью, жертв нет. Однако многим жителям теперь явно придется покупать новую бытовую технику или даже восстанавливать разрушенные здания. Сейчас в штате введен режим ЧС. Прогнозов никаких нет. Так что, возможно, мы еще встретим подобные видео на просторах Интернета