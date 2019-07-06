Лагерь беженцев «Аль-Хол» стал «отложенной катастрофой» на северо-востоке Сирии

Боец проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) в лагере беженцев «Аль-Хол» получил нож в спину от одной из живущих в лагере женщин. Парню сильно повезло — жуткая на вид рана возле позвоночника оказалась не смертельной.

Как сообщает Telegram-канал WarJournal, удар охраннику лагеря нанесла одна из так называемых «жен ИГИЛ»1 — женщин, которые по тем или иным причинам вышли замуж за боевиков террористического «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ), и после разгрома «халифата» были доставлены в созданный курдами «Аль-Хол».

Лагерь беженцев, расположенный на северо-востоке Сирии в провинции Хасака, остается крайне неблагоприятным для жизни местом. Согласно данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, значительная часть населения лагеря голодает, люди страдают от антисанитарии и связанных с ней кишечных болезней.

5 июля вышел отчет управления о состоянии в «Аль-Холе», где на данный момент содержится более 70 тысяч человек; более 90% из них — женщины и дети, и большая часть из этих людей не имеет никакого отношения к ИГИЛ. Они оказались в «Аль-Холе» спасаясь от войны и насилия, которое несло с собой «Исламское государство» — однако условия на влажном северо-востоке Сирии не самые благоприятные.

Из отчета ООН следует, что жители лагеря страдают от недоедания, желудочных расстройств, вызванных плохой гигиеной, нехватки воды, качество которой также оставляет желать лучшего. Однако самое опасное в лагере — вовсе не недостаток благоустроенных ватерклозетов.

Когда силы международной коалиции добивали последний лагерь ИГИЛ в Аль-Багузе, в плен силам SDF сдались около 40 тысяч жен и детей ИГИЛ. Также были захвачены живыми около 1000 боевиков. В распоряжении курдов нет специальных лагерей для террористов и их сторонников, поэтому эта масса джихадистов и их сторонников была направлена под охраной в «Аль-Хол». Как показали кадры, снятые совсем недавно, абсолютное большинство жен и детей ИГИЛ вовсе не раскаялись и не отказались от разрушительной идеологии, которую их мужья продвигали массовыми казнями, видео с изуверской работой палачей и сверхактивной Интернет-пропагандой.

Практически сразу «жены ИГИЛ» стали головной болью для остальных обитателей лагеря — они держатся сами по себе, не снимают глухих никабов, и воспитывают в своих детях в лагере веру в «Исламское государство». Многие из этих детей в своей жизни не видели ничего, кроме «халифата» террористов ИГИЛ и лагеря «Аль-Хол». Социальные сети обошло видео с мальчиком, который отвечает на вопрос о том, кем он хочет стать, когда вырастет: «Моджахедом» - то есть «боевиком».

This boy says when he grows up , he will be Mujahed( jihadi )

Mum says: mujahed breed mujahed. Another woman said don’t be afraid of those who are at prison, be afraid of our new generation. All expressed their wish to go back to #IslamicState #AlHol . Rights reserved

©2019 pic.twitter.com/xHW79QrEER — Mahmoud (@Mahmodshikhibra) June 22, 2019

«От муджахида родится муджахид», — с гордостью объявляет его мать.

«Не бойтесь тех, кого вы держите в тюрьме, бойтесь нового поколения, — заявила корреспонденту другая женщина. — Все они хотят вернуться в «Исламское государство».

Поведение «жен ИГИЛ» взывает и ответную реакцию у курдских бойцов, многие из которых потеряли близких людей в войне с ИГИЛ, жили в смертельном страхе и наблюдали зверства, которые творили террористы на захваченных территориях. Те из «жен ИГИЛ», которые готовы разговаривать с западными корреспондентами, рассказывают об избиениях, лишении еды и воды, издевательствах над детьми и изнасилованиях, которые совершают бойцы SDF. Атмосфера в лагере в условиях крайней скученности и антисанитарии, накалена до предела, и готова в любой момент взорваться вспышкой насилия. Мейнстримовые СМИ старательно обходят любые острые темы, касающиеся территории Сирии, которую контролирует коалиция США. Однако проблема, «заметенная под ковер», никуда не исчезает.

«Жены ИГИЛ» и «дети ИГИЛ» не раскаялись и не изменили своей позиции, по крайней мере большинство из них — они твердо знают, что жили в «самом прекрасном», «самом справедливом» государстве на свете, которое было уничтожено ордами нечестивцев — «крестоносцев» (американцев и ВКС РФ), «отступников» (Сирийской арабской армией, иранскими силами и курдами-суннитами) и «язычников»-езидов. Матери растят рожденных от террористов ИГИЛ детей как будущих боевиков, которые отплатят за гибель отцов в огненном котле Багуза.

В «Аль-Холе» живет около 11 тысяч иностранных граждан, не иракцев и не сирийцев — однако эти женщины и дети не нужны своим странам, Европа не хочет видеть у себя носителей наиболее разрушительной идеологии на планете. Курдские лидеры поднимают вопрос о трибунале над ИГИЛ — однако вполне очевидно, что даже в случае с Сирией и Ираком для время для этого еще не пришло: главари ИГ1 не пойманы, десятки «спящих ячеек» продолжают террористическую деятельность по обе стороны Евфрата.

Наследие «халифата» уже сейчас становится огромной проблемой: «Аль-Хол» стал идеальным местом для сохранения и развития радикальной идеологии «Исламского государства». В случае, если его обитатели получат свободу, как того требуют правозащитники ООН — они смогут разнести ее, как смертельную болезнь, по всему миру. Под угрозой — и страны Европы, и Россия, и Азия, и американский континент. «Аль-Хол» и его обитатели — это отложенная катастрофа, которая грозит всему миру.

Военный эксперт, глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин рассказал Федеральному агентству новостей о том, насколько сложна проблема «жен и детей ИГИЛ». Эксперт отметил, что жестокость курдов по отношению к сторонникам «Исламского государства» — совершенно не новость для тех, кто всерьез изучает конфликт в Сирии. Только западные СМИ пытаются представить курдов как «носителей демократии» и благородных воинов, «победивших ИГИЛ».

«Курды достаточно жестко обходятся и обходились с ИГИЛ. Еще в период ликвидации последнего лагеря «халифата» в Аль-Багузе были фотографии и видео, свидетельствующие о том, что было убито достаточно большое количество женщин и детей — как в ходе авиаударов, так и в ходе дальнейших зачисток. Это стандартная практика там — ранее в ходе ликвидации «телль-афарского государства» в Ираке в 2016 году производились массовые расстрелы — несколько тысяч человек, связанных с ИГИЛ, были расстреляны. То, что происходит сейчас в лагере «Аль-Хол» для истории взаимоотношений курдов с ИГИЛ в принципе, типично, — подчеркнул Рожин. — Однако когда это просачивается в прессу, то это разрушает образ курдов, который выстраивают американцы, выставляя их «жертвами», девушками с автоматами в руках, которые героически отбились от ИГИЛ. Но иногда выплывает нежелательная информация. С одной стороны, они имеют дело с террористами, но с другой — от них требуется хотя бы минимальное соблюдение прав человека, эти линии вступают в противоречие и эту информацию глушат, чтобы не разрушать пропагандистские усилия по демонстрации курдов как «белых и пушистых».

Предложение о трибунале над ИГИЛ, озвученное курдскими лидерами — скорее лукавство, поскольку курды сами не заинтересованы в том, чтобы «жены ИГИЛ» рассказали, как с ними и с их детьми обошлись сначала при разгроме Аль-Багуза, когда международная коалиция неделю за неделей поливала тысячи мужчин, женщин и детей, прячущихся в палатках в чистом поле, белым фосфором и разрывными снарядами, а после — в лагере «Аль-Хол».

К сожалению, уцелели не только боевики ИГИЛ — уцелели многие сторонники, которые мирным трудом помогали террористам строить свой «халифат».

«В городах и селах на северо-востоке Сирии сохранилась достаточно большая прослойка людей, которые по-прежнему придерживаются взглядов ИГИЛ на организацию общественной жизни, государственной жизни, плюс большой сегмент тех, кто работал в «гражданском секторе» ИГ — бюрократия ИГИЛ, те, кто организовывал повседневную жизнь на оккупированных территориях — сбор налогов, администрирование. Они никуда не делись, некоторые влились в какие-то арабские администрации, некоторые просто живут со своими семьями, содержать их, естественно, негде, перевоспитывать некому, денег на это никто не дает», — рассказал собеседник ФАН.

В этих условиях гражданские столкновения — например, между курдскими силами и ополчением арабских племен, которые очень недовольны проводимой курдами политикой, — могут привести к тому, что ИГИЛ вновь возникнет на северо-востоке Сирии, практически немедленно получив доступ и к ресурсам, и к оружию, и восстановив связь с союзниками.

«Уже сейчас в той же Ракке на базе субстрата, оставшегося от «халифата», действуют ячейки ИГ, которые опираются в том числе на поддержку определенной части местного населения, то же самое — в провинции Дейр-эз-Зор и на юге провинции Хасака, где в сельской местности боевики действуют с опорами на часть местного населения, на племена, с которыми у них с 2014-2016 года установились партнерские отношения», — отметил Борис Рожин.

Глава центра «Кассад» сравнил «Аль-Хол» с печально известным американским концлагерем «Букка» в Ираке, который планировался как «идеальный образец места содержания для опасных элементов», однако в итоге прославился бесчеловечными пытками над джихадистами и постоянным ростом радикальных настроений. Именно в лагере «Букка» радикализовался главарь «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади, некогда скромный, застенчивый студент-богослов.

«Повторяется проблема Ирака, когда во второй половине 00-х после подавления части антиамериканских восстаний будущие руководители ИГ оказались в тюрьмах, которые стали для них фактически «террористическим университетом» — они налаживали связи, контакты, и стали прообразом ИГИЛ. Поэтому проблема «Аль-Хола» может иметь и подобные последствия», — предупредил собеседник ФАН.

Борис Рожин отметил, что на данный момент ни у курдов, ни у американцев, ни у сирийцев и иракцев нет представления о том, что делать с тысячами людей, которые проникнуты радикальной идеологией, могут представлять опасность — но при этом большинство из них дети, а большинство совершеннолетних не успели совершить никаких преступлений, кроме причастности к ИГИЛ.

«У американцев нет решения этой проблемы — они их могут только содержать, но не могут перевоспитать. Государство может что-то сделать только с детьми, потому что их можно в детский дом передать и, возможно, спасти ребенка для полноценной жизни, потому что он вырастет вне рамок этой идеологии. Надеяться на то, что кто-то будет заниматься перевоспитанием этой огромной массы людей, особенно в реалиях нынешних Ирака и Сирии — это абсурд», — отрезал Борис Рожин.

В результате получается, отмечает глава центра «Кассад», что США, во многом спровоцировав возникновение ИГИЛ, создали практически неисчерпаемый источник катастроф и потрясений, причем не только для Ближнего Востока, но и для всего мира. «Аль-Хол» представляет собой питательную среду для «вируса исламизма», который можно занести в любую точку мира, где есть мусульмане, выпустив буквально нескольких «инфицированных» и доставив их туда, куда надо. Как лечить этот «вирус исламизма» — непонятно; и непонятно также, как «привить» от него других людей.

«Что с ними делать? Никто даже не может дать ответ на вопрос — сколько им сидеть? Что рассчитывают получить в итоге? Тем более что ситуация у самих курдов нестабильная и нет гарантий по их будущему — что будет, если ситуация с курдским вопросом будет развиваться не так, как хотелось бы американцам? По сути, «Аль-Хол» — это бомба замедленного действия, которая когда-нибудь взорвется и тогда станет проблемой для всех стран Ближнего Востока», — подвел итог глава центра «Кассад».

1 Организация запрещена на территории РФ.