Журналиста Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне

Лондон, 6 июля. Организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.

«К сожалению, ваша заявка на аккредитацию не была удовлетворена в связи с причиной, представленной ниже: рекомендация Дженни», — передает РИА Новости текст письма команды, которая занимается аккредитацией.

Уточняется, что организаторы посоветовали журналисту обновить заявку и подать ее повторно, чтобы его смогли пустить на мероприятие. Корреспондент проверил ее и попросил команду объяснить, что означает загадочная «рекомендация Дженни». Однако конкретного ответа на заданный вопрос не последовало, журналисту лишь сообщили, что передали его просьбу руководству.

Спустя время сотрудник агентства Sputnik связался с занимающейся аккредитацией командой, однако ему не смогли объяснить ни значение фразы, ни причину, по которой заявка была отклонена. Журналист отправил запрос на получение официального объяснения, однако ответа пока не последовало.

Ранее МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ. Причиной в ведомстве назвали «отсутствие мест». Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала ответ британских коллег.

В конце июня, напомним, пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Ъ» Владимира Соловьева. Как сообщило издание, правоохранительные органы не стали пояснять причины своего решения. У Соловьева забрали паспорт, а спустя три часа ожидания сообщили, что он вернется в Россию ближайшим рейсом.