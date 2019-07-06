Пушков назвал невозможным решение вопроса с «Северным потоком — 2» в пользу Киева

Москва, 6 июля. Президент Украины Владимир Зеленский зря рассчитывает на американского лидера Дональда Трампа в вопросе с «Северным потоком — 2». Таким мнением поделился председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков в своем Twitter.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Трамп поможет ему решить вопрос с «Северным потоком — 2» в пользу Киева.

«Не существует «решения вопроса в сторону Украины», — написал Пушков.

По мнению российского сенатора, президенту Украины не стоит надеяться, что Дональд Трамп сорвет ввод газопровода в действие. Также Пушков отметил, что украинская компания «Нафтогаз» показала себя «невозможным партнером».

«Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном. Все не то», — заключил член Совфеда.

Зеленский зря рассчитывает на Трампа, если надеется, что тот сорвёт ввод в действие Сев.потока-2. Не существует «решения вопроса в сторону Украины». Нафтогаз показал себя невозможным партнером. Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном. Все не то. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 6, 2019

Напомним, «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии. Цель масштабного проекта — обеспечить надежные поставки газа в Европу. Газопровод планируют достроить к концу 2019 года. Большая часть Европы поддерживает проект и принимает участие в его реализации. Компанией-оператором проекта стала Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром».

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство «Северного потока — 2» пока не получено только от Дании. Nord Stream 2 AG подала три заявки в Датское энергетическое агентство, но в июне 2019 года отозвала одну из них, сообщает НСН. Оставшиеся две заявки все еще находятся на рассмотрении.