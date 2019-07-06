Грузинский министр выступила за прагматичные отношения с Россией

Тбилиси, 6 июля. Прагматичные отношения с Россией в экономической сфере пойдут на пользу Грузии. С таким заявлением выступила министр экономики и устойчивого развития этой страны Натия Турнава на фоне туристического эмбарго со стороны Москвы.

Глава ведомства на встрече с фермерами и представителями туризма выразила мнение, что, чем сильнее страна станет экономически, чем больше будет государств, с которыми Тбилиси будет вести прагматичные отношения, тем лучше для Грузии.

«Так как мы выбрали решение конфликта мирным путем, и это является частью повестки дня мирного урегулирования», — приводит ее слова пресс-служба министерства.

Турнава считает, что особенно важно иметь нормальные отношения между народами и принимать в стране больше туристов, в частности из России.

«Турист из России, кроме того, что тратит в Грузии деньги и вносит вклад в нашу экономику, имеет и дополнительное значение – это человек, который несет достоверную, реальную информацию о нашей стране», — подчеркнула министр.

Напомним, массовые беспорядки в столице Грузии начались в конце июня. Их причиной стал инцидент на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Грузинскую оппозицию возмутило то, что депутат Государственной думы Сергей Гаврилов, открывая мероприятие, сидел в кресле спикера парламента. Сам парламентарий заявлял, что он не выбирал место, а занял то, которое ему предложила принимающая сторона. Работа ассамблеи была прекращена, российская делегация была вынуждена покинуть Грузию.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией. Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории иностранного государства, а также их багажа.

Эксперты сходятся во мнении, что скандал, скорее всего, был спланирован заранее. К организации беспорядков в Тбилиси, по их словам, причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявил ранее, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

В Грузии, кроме того, работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. За беспорядками может стоять и Агентство США по международному развитию. В то же время в социальных сетях граждане США и стран Евросоюза активно подстрекают грузин к волнениям и заявляют о поддержке их «борьбы» против России.

Ранее в Грузии подсчитали, что количество российских путешественников в этом году уменьшится на 1 миллион человек из-за введенного Москвой временного запрета на полеты из России, ущерб экономике страны оставит 2 миллиарда лари (более 700 миллионов долларов).