Донбасс, 6 июля. Армия Киева громит ДНР артиллерией. Дончане потеряли 10 бойцов, ВСУ — в разы больше. Командование ООС лжет подчиненным. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка

Донецкое представительство в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) проинформировало о фиксации 23 случаев нарушения перемирия украинской стороной в минувшие сутки. На всех направлениях обороны Донецкой Народной Республики обстрелы велись из тяжелых 120-мм минометов, орудий 82-мм калибра. Отдельно следует отметить усиление интенсивности обстрелов украинцами позиций защитников ДНР с применением орудий боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Кроме того, по всей линии разграничения киевских подразделений и Народной милиции дончан отмечены гранатометные обстрелы с применением ручных противотанковых и станковых гранатометов. Результатами обстрелов ВСУ 13 населенных пунктов ДНР стало «освобождение» мирных жителей Докучаевска от трех квартир и жилого дома, которые получили значительные повреждения от обстрелов.

В селе Ясное аналогичная ситуация — повреждены три квартиры и дом. В Коминтерново на южном направлении украинские военнослужащие отбомбили здание церкви и местного клуба. Видимо, армия Киева действительно занимается «освобождением» Донбасса, но не от мифических «оккупантов», а от местных жителей, выгоняя их из разбитых жилищ и оставляя населенные пункты в некоторых местах вдоль фронта практически безлюдными.

Подобная тактика Объединенных сил Киева впоследствии поможет Украине оправдаться в глазах мирового сообщества, если военно-политическое руководство все же решится на финальный бросок. Ведь там, где нет мирных жителей, невозможны и потери гражданского населения при масштабном наступлении. У многих местных жителей прифронтовых районов в ДНР сейчас складывается именно такое ощущение — что украинская армия пытается выгнать их обстрелами из городов и поселков.

Обострение в ЛНР

В последние несколько дней нарастает напряженность и на Луганском направлении. Анализ отчетов представительства Луганской Народной Республики в СЦКК позволяет сделать вывод, что интенсивность и количество обстрелов возросло в 2 и более раза в сравнении с прошлой неделей.

Отдельно следует отметить усиление огня украинских силовиков по объектам гражданской инфраструктуры. Особое внимание сейчас солдаты Киева уделяют газопроводам в прилегающих к линии фронта населенных пунктах. Таким образом, ВСУ помимо обстрелов значительно усложняют быт местных жителей.

Итак, минувшие сутки в ЛНР не были тихими. Город Первомайск, а также поселки Смелое и Логвиново обстреливались из тяжелых 120-мм минометов. Еще четыре населенных пункта находились под огнем 82-мм орудий и гранатометов различного типа. Применяли «освободители» и орудия БМП и БТР. Всего луганским СЦКК зафиксировано семь нарушений перемирия.

Потери сторон

Согласно официальным данным Донецкого армейского корпуса, минувшая неделя для Народной милиции ДНР стала серьезной в плане боевых потерь, общее количество которых составило 10 человек. Пять защитников республики погибли, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Между тем в управлении Народной милиции ДНР не стали озвучивать боевые потери противника, но мониторинг украинских СМИ и сообщений штаба Операции объединенных сил говорит о том, что «ответка» от дончан и луганчан на обстрелы ВСУ была более чем серьезная. Только за пятницу украинцы потеряли одного погибшим и семерых ранеными. Начало недели также ознаменовалось для киевских силовиков значительными безвозвратными потерями.

В то же время, согласно данным разведки ДНР, «сильнейшая армия континента» за неделю допустила гибель четверых и ранение 12 бойцов по причинам, не связанным с выполнением боевых задач.

Командование ООС солгало своим подчиненным

Пресс-офицер Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что разведение сил и средств сторон у Станицы Луганской вызвало волну возмущения среди личного состава армии. Многие подразделения, особенно западных украинских регионов, начали обвинять командование в сдаче интересов.

Чтобы хоть как-то замять ситуацию, командование ООС придумало отговорку, что армия не отступила, а отошла на «более выгодные позиции». Как видим, старт процесса мирного разрешения гражданского конфликта на Украине устраивает далеко не всех, как в командовании, так и на низовом уровне в войсках.