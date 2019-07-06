Главные новости 6 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 6 июня.

Взрыв прогремел в воинской части в Азербайджане. По последним данным, два человека погибли. Взрыв прогремел в воинской части в Азербайджане, есть жертвы.

Двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии под надуманными предлогами. Задержание россиян в Ливии: что известно к этому часу.

Землетрясение в Калифорнии загнало под стол американскую телеведущую прямо во время эфира. Землетрясение в Калифорнии загнало под стол американскую телеведущую.

Глава USAID обсудил с представителями G7 документ под названием «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля». США представили концепцию противодействия России.

Французский экономист Себастьян Кошар считает, что без «Северного потока — 2» Европу ожидает «газовый кризис». Французский эксперт предрек Европе «газовый кризис».

Геологическая служба США сообщает о землетрясении магнитудой 7,1. Новое мощное землетрясение произошло в Калифорнии.

Американский журналист Джефф Опдайк опубликовал в газете Los Angeles Times материал с призывом к согражданам ездить в Крым. Журналист из США призвал американцев ездить в Крым.

Полицейские задержали капитана прогулочного катамарана, перевернувшегося в Черном море. Пытавшийся скрыться от полиции капитан перевернувшегося в Черном море судна задержан.

Юморист Максим Галкин зарабатывает в пять раз больше своего коллеги по сцене Евгения Петросяна, сообщает KP.Ru. СМИ сравнили доходы Галкина и Петросяна.

Если РФ прекратит транзит газа через украинскую территорию, страны ЕС столкнутся с серьезным «газовым кризисом». Эксперт рассказал, как Европа оказалась в зависимости от политического цирка на Украине.