Пушков отреагировал на предложение Столтенберга «спасти» ДРСМД

Москва, 6 июля. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который призвал Россию избавиться от ракетных комплексов «Искандер».

Ранее Столтенберг призвал Россию «спасти» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Генсек НАТО предложил России избавиться от ракетных комплексов «Искандер».

Пушков отметил, что предложение Столтенберга больше напоминает попытку подыграть американской стороне, которая сделала все для уничтожения ДРСМД.

«А США не хотят отказаться от систем ПРО в Европе?» — поинтересовался Пушков.

Столтенберг предложил нам способ сохранить договор о РСМД, но он выглядит как отговорка. «Слишком многие в США искали предлог для выхода из договора», - сказал мне на днях видный амер.эксперт. Генсек НАТО подыгрывает этим многим. А США не хотят отказаться от систем ПРО в Европе? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 июля 2019 г.

Напомним, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД. При этом глава Белого дома заявил, что Россию якобы «нарушила договор». Позднее России Владимир Путин назвал голословными обвинения главы Белого дома, отметив, что слова Трампа являются предлогом для выхода США из ДРСМД. 4 марта 2019 года Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом российский лидер подчеркнул, что именно США нарушили договор, разместив на территории Румынии пусковые установки американской системы ПРО.