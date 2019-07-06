Толстой объяснил, почему РФ проголосует против итоговой декларации ПА ОБСЕ

Люксембург, 6 июля. Российская делегация проголосует против итоговой декларации Парламентской ассамблеи ОБСЕ в том случае, если антироссийские резолюции будут поддержаны. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ в субботу включил в резолюцию, которой призывает США и Россию урегулировать разногласия по ДРСМД путем переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую на Москву ответственность за приостановку соглашения.

Комитет, отметим, уже принял резолюцию, которой осуждает действия России в Крыму. Полуостров в ПА ОБСЕ не признали российским и заявили о поддержке в этом вопросе украинской стороны.

ПА ОБСЕ также ранее включила в повестку работы проект резолюции, касающейся соблюдения прав человека в Абхазии и Южной Осетии.

Толстой подчеркнул, что для принятия итоговой декларации необходимо, чтобы были одобрены указанные резолюции. Он объяснил, почему Москва проголосует против документа.

«Пока абсолютно понятно, что они будут продавливать большинством и украинскую, и грузинскую резолюции. Мы будем возражать. И в случае, если они будут комитетом приняты, мы будем против декларации итоговой», — отметил он.

Напомним, инициатором проекта резолюции по Крыму выступил депутат украинской Рады Артур Герасимов. В ней говорится о якобы «оккупации Крыма», а также «растущей военизации Азовского моря с российской стороны». В документ включен призыв к Москве оказывать медицинскую и юридическую помощь морякам военно-морского флота Украины, арестованным после инцидента в Керченском проливе в конце прошлого года.

Проект другой резолюции предложен грузинским парламентарием Софио Кацаравой. В нем выражена обеспокоенность относительно лишения Грузии возможности осуществлять юрисдикцию в Абхазии и Южной Осетии.

Крым стал российским регионом в 2014 году в результате народного референдума, который прошел в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией. Однако Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией.

Президент США Дональд Трамп в прошлом году заявил о намерении Вашингтона выйти из совместного с Россией договора, так как Москва, по его мнению, якобы нарушает данное соглашение. В то время как МИД РФ неоднократно уличал именно американскую сторону в нарушении условий договора. Президент России Владимир Путин объявил, что Москва также приостанавливает свое участие в ДРСМД.

Как подчеркнул ранее Толстой, Россия продолжит поддерживать независимость Абхазии и Южной Осетии, которые уже никогда не вернутся в состав Грузии.