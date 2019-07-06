Volkswagen Polo за два года подорожал в России на 71 тысячу рублей

Москва, 6 июля. Эксперты рассказали, как менялась цена автомобиля Volkswagen Polo в России за последние два года. По данным сервиса «Цена Авто», стоимость самого бюджетного варианта этой модели увеличилась за указанный период на 71 тысячу рублей.

Сегодня за Volkswagen Polo в минимальной комплектации Conceptline нужно заплатить 670,9 тысячи рублей. В июле 2017 года такой автомобиль стоил 599,9 тысячи рублей.

Топовую версию Volkswagen Polo, которая носит название Connect, сегодня можно приобрести за 945,9 тысячи рублей. Два года назад за такую машину нужно было отдать 896,9 тысячи рублей.

Стоимость Polo начала постепенно расти год назад. В марте 2019 года цена этого автомобиля в максимальной комплектации достигла пика и составила 1010,9 тысячи рублей. Однако уже в апреле стоимость снизилась до нынешних цифр.

Отметим, что седан Volkswagen Polo на протяжении нескольких лет держится в топ-10 самых продаваемых автомобилей в России. Также эксперты регулярно включают эту модель и в другие рейтинги. Например, недавно Polo вошел в десятку лидеров на вторичном авторынке в России. Кроме того, этот седан стал одним из самых популярных автомобилей в Москве.

Седан Volkswagen Polo производится с 2010 года на автомобильном заводе под Калугой. После старта продаже некоторым покупателям пришлось ждать своей очереди на автомобиль по полгода. В марте 2017 года завод выпустил 400-тысячный Volkswagen Polo.