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Психологи объяснили, как преодолеть послеотпускную депрессию

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Психологи объяснили, как преодолеть послеотпускную депрессию

Москва, 6 июля. Ведущие российские психологи и психиатры объяснили, как преодолеть послеотпускную депрессию и войти в рабочий режим.

Профессор факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, доктор психологических наук Светлана Костромина считает, что вхождение в рабочий ритм должно быть постепенным. Она указала, что масштаб послеотпускной депрессии зачастую связан с продолжительностью отпуска, влияет также усталость от предыдущего рабочего периода. 

«Я думаю, что здесь вопрос в настрое. В первую очередь нужно подготовиться, прийти в правильное состояние перед началом рабочего периода», — цитирует ее iReactor.

Психолог посоветовала сильно не переживать перед началом трудовых будней, а провести время перед ними в приятной компании.

Однако самое главное, по мнению эксперта, — любить свою работу, тогда никакой связанной с ней депрессии не возникнет. Позицию Костроминой разделил главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе. Он подчеркнул, что большое значение имеет то, насколько отдых был правильным.

«Если человек живет на юге России, то летом нужно уехать от жары. Если отдыхает в Москве или севернее, то имеет смысл делить отпуск», — указал специалист.

Он также обратил внимание на различие между туристической поездкой и отдыхом. В первом случае организм страдает, перестраиваясь на новый часовой пояс.

Психологи объяснили, как преодолеть послеотпускную депрессию

Согласно результатам исследования Американской психологической ассоциации, стресс на работе и зависимость от гаджетов могут помешать расслабиться во время отдыха. Доктор философии, президент Американского института стресса Дэниел Кирш считает, что необходимо «отключить мозг, чтобы его зарядить». Он советует отдыхать не менее четырех раз в год. Например, брать длинные выходные по три-четыре дня помимо продолжительного отпуска летом или зимой.

Ранее опытные туристы назвали лишние вещи для отпуска. Они признались, что не станут больше брать в путешествия полотенца, зонты, плойки, большое количество одежды и обуви, духи и «тонны косметики».

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