Стриптизерши забрались на Курган Славы в Белоруссии

Минск, 6 июля. Девушки устроили эротическую фотосессию на Кургане Славы в белорусском городе Гродно. Фото появилось в Сети.

Сотрудники клуба для мужчин Gentlemen`s Club Relax с размахом отметили День независимости республики, который совпадает с освобождением Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

Танцовщицы сделали снимок на фоне советского танка, пишет Deita.ru.

«День Независимости в Gentlemen’s club Relax! Всех ждем!» — подписан снимок, опубликованный в соцсети «ВКонтакте».

Стриптизерши запечатлены на фото в купальниках, коротких юбках и на высоких каблуках. Пользователи неоднозначно отреагировали на появление такого поздравления.

Большинство из них негативно отнеслись к «креативу». Многие считают, что эту публикацию должны проверить правоохранительные органы. Пользователи возмущены осквернением символов Победы.

Ранее подобный инцидент произошел в Брянске. Местная жительница станцевала тверк на Кургане Бессмертия. Ролик был опубликован в социальной сети, им заинтересовались правоохранители.

Жители Брянска считают, что студентка своим танцем оскорбляет память о героях Великой Отечественной войны, которые пали, защищая эту землю.