Эксперты назвали продукты, которые стоит исключить при простуде

Москва, 6 июля. Эксперты назвали продукты и напитки, которые следует исключить из употребления при простуде. Если скорректировать меню, можно быстрее победить болезнь, утверждают специалисты.

Чтобы ускорить процесс излечения, стоит отказаться от сладкого. Десерты и мучные изделия с присыпкой из сахарной пудры и какао раздражают больное горло, вызывая кашель. А выпечка сама по себе снижает активность лейкоцитов, обеспечивающих защиту организма от вирусов.

Эксперты рекомендуют не употреблять кофе и алкоголь во время простуды. Оба напитка обезвоживают организм, что очень опасно во время болезни. Черный кофе может усилить боль в горле, а алкоголь перегружает печень. К тому же, спиртные напитки противопоказаны при приеме лекарственных средств.

Также специалисты советуют исключить из рациона семечки и орехи на время болезни. Эти продукты очень калорийны, и организму придется потратить на переваривание силы, которые он мог бы направить на борьбу с простудой. Кроме того, орехи могут вызвать аллергическую реакцию в сочетании с лекарственными препаратами. А защитная пленка орехов и семечек пересушивает горло, от чего возникает першение и затрудненное дыхание.

По словам экспертов, во время простуды лучше отказаться от фаст-фуда, полуфабрикатов и мяса. Эти продукты создают ощутимую нагрузку на ЖКТ. Чем сильнее болезнь, тем легче должны быть употребляемые блюда. Специалисты рекомендуют пить куриный бульон и есть тушеные овощи, а также отказаться от соли и специй.

Во время простуды не стоит употреблять молоко и молочные продукты, поскольку они усиливают образование слизи. Особенно этот совет актуален при «мокром» кашле и насморке.