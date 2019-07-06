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Юбилейный праздник Достоевского отметили Петербурге. ФАН-ТВ

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В полдень 6 июля с балкончика дома на углу Кузнечного переулка и улицы Достоевского Федор Михайлович поприветствовал собравшуюся толпу. Так начался десятый юбилейный городской праздник, посвященный великому классику. В центре Петербурга, возле музея Достоевского, расположилась сцена, на которой актеры «ФДМ-театра» представили премьеру спектакля «Литературный ассамбляж».

Юбилейный праздник Достоевского отметили Петербурге. ФАН-ТВ

«Здорово сделан спектакль с большим чувством юмора, может быть, совсем не похоже на Достоевского и на его творчество, но очень здорово, для города просто прекрасно», — отметила искрометный юмор представления Мария Бессмертная.

Юбилейный праздник Достоевского отметили Петербурге. ФАН-ТВ

Поклонники Федора Михайловича провели для желающих небольшие экскурсии по адресам, связанным с жизнью писателя. Ростовые куклы самого Достоевского и старухи процентщицы с большим кошельком, живые статуи Князя Мышкина и бедного студента с топором — ожившие персонажи известных произведений появились на городском карнавале.

«Посмотрите на лица. Все заинтересованы, нет скептических физиономий, как на государственных праздниках», — обратил внимание Сергей Столяров.

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