Юбилейный праздник Достоевского отметили Петербурге. ФАН-ТВ

В полдень 6 июля с балкончика дома на углу Кузнечного переулка и улицы Достоевского Федор Михайлович поприветствовал собравшуюся толпу. Так начался десятый юбилейный городской праздник, посвященный великому классику. В центре Петербурга, возле музея Достоевского, расположилась сцена, на которой актеры «ФДМ-театра» представили премьеру спектакля «Литературный ассамбляж».
«Здорово сделан спектакль с большим чувством юмора, может быть, совсем не похоже на Достоевского и на его творчество, но очень здорово, для города просто прекрасно», — отметила искрометный юмор представления Мария Бессмертная.
Поклонники Федора Михайловича провели для желающих небольшие экскурсии по адресам, связанным с жизнью писателя. Ростовые куклы самого Достоевского и старухи процентщицы с большим кошельком, живые статуи Князя Мышкина и бедного студента с топором — ожившие персонажи известных произведений появились на городском карнавале.
«Посмотрите на лица. Все заинтересованы, нет скептических физиономий, как на государственных праздниках», — обратил внимание Сергей Столяров.