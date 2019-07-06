Лолита показала фанатам «истинное лицо женщины»

Москва, 6 июля. Эстрадная певица Лолита Милявская после расставания с супругом, теннисистом Дмитрием Ивановым решила заняться омолаживающими процедурами. Свой уход за кожей по утрам она показала подписчикам в социальной сети Instagram.

На странице артистки появился видеоролик, на кадрах которого она предстала перед фанатами в необычной маске.

«Я снимаю с себя пену. Все, что можно с себя снять. Хоть брейся. Вот оно, истинное лицо женщины», — прокомментировала певица.

Примечательно, что косметические процедуры Лолита успевает делать даже в «полевых» условиях. В публикации она указала, что запись сделала в салоне автобуса по пути в Донецк, где пройдет ее выступление.

Как ранее объяснила певица, в последнее время их чувства с супругом охладели, что и стало причиной расставания. По словам Лолиты, пара приняла решение разойтись, чтобы «не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».

Звезда российской поп-сцены также призналась, что в молодости комплексовала из-за лишнего веса. Она пыталась избавиться от килограммов с помощью диет и спортивных упражнений, однако вес все равно возвращался. Со временем артистка все же перестала бороться с природой и оглядываться на чужое мнение. Однако к такому состоянию Лолита пришла только в 55 лет.

В мае, напомним, Лолита стала участницей юмористического шоу блогера Ильи Соболева «Площадка для оскорблений». В рамках проекта она жестко унизила известного рэпера, указавшего на ее килограммы и алкоголизм.