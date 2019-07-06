Турецкие полицейские задержали машину с веществом для производства ядерного оружия

Анкара, 6 июля. Полиция Турции обнаружила 18 граммов радиоактивных веществ в ходе проверки легкового автомобиля в провинции Болу. Об этом сообщает пресс-служба администрации провинции Болу.

Сотрудники турецкой полиции обнаружили 18 граммов калифорния (искусственное радиоактивное вещество – Прим. ФАН). Калифорний был найден в салоне легкового автомобиля, который был остановлен для проверки в районе лесного парка Ататюрка в провинции Болу на северо-западе Турции. В ведомстве отметили, что данное вещество используется при создании ядерного оружия и топлива для АЭС.

«Изъято 18,01 грамма калифорния, который используется для производства ядерного оружия, а также топлива для АЭС. Стоимость вещества оценивается в 72 миллиона долларов», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники полиции задержали пять человек, которые подозреваются в незаконном хранении и нелегальной транспортировке ядерных материалов, передает РИА Новости.

Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии сообщили, что Иран превысил ограничения по количеству запасов низкообогащенного урана. После этого президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не будет соблюдать ограничения на обогащение урана, пока США не вернутся к выполнению своих обязательств по ядерной сделке.

Политическое соглашение между Ираном и США по иранской ядерной программе было подписано в 2015 году при посредничестве России, Великобритании, Китая, Франции и Германии. Соглашение предусматривало отмену санкций, которые были введены против Ирана Советом Безопасности ООН, а также Вашингтоном и странами ЕС. Взамен Иран ограничил свои ядерные разработки.