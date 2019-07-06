Опозорившаяся Собчак допустила восемь ошибок в семи предложениях

Москва, 6 июля. Журналистка Ксения Собчак опубликовала новый пост в Instagram, в семи предложениях которого она умудрилась допустить восемь ошибок. На особенность «авторского стиля» указал телеграм-канал «Планерка».

Пост Собчак был посвящен ее новому приобретению: она стала совладелицей June&July PR Agency. Светская львица призвала поклонников ждать от нее свежих новостей, а сама с партнерами намерена активно помогать «русским дизайнерам покорять мир».

Как заметили многие ее подписчики, журналистке не мешало бы освежить в голове правила русского языка.

«Букву Т пропустили в слове АгенТство», — тактично заметили они в комментариях, однако косяк не был исправлен.

Звезда умудрилась допустить восемь ошибок в семи предложениях.

«Легко определить, когда Ксения Собчак пишет свои посты сама. Орфография и пунктуация курят в сторонке, — заметили авторы «Планерки». — Про правильность пробелов вообще молчим».

«Вот так посмотришь и подумаешь: зачем учиться в школе, вузе, напрягаться… Если можно заниматься такой фигней и жить припеваючи?» — резюмировали россияне в комментариях к посту Собчак.

Ранее пользователи Сети раскритиковали журналистку за публикацию фотографии голого сына на пляже. Блогер Лена Миро в свою очередь заявила, что такие снимки в Сеть может выкладывать только «деревенщина». Она выразила мнение, что такие шаги со стороны родителей являются «откровенным бесстыдством», а все претензии со стороны окружающих они отбивают классическим «я же мать».