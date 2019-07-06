Батрудинов признался, что занимался сексом из жалости

Москва, 6 июля. Резидент Comedy Club Тимур Батрудинов рассказал, что занимался сексом из жалости. Откровенное признание он сделал в шоу Насти Ивлеевой на YouTube.

Батрудинов пояснил, что боится обидеть девушку отказом, поэтому предпочитает вступить в сексуальные отношения. Резидент Comedy Club уточнил, что в его жизни было много подобных встреч.

«Я санитар. Если не я, то кто», — сказал Батрудинов.

При этом юморист отметил, что боязнь задеть девушку часто оборачивается против него самого. По словам Батрудинова, он уже избалован вниманием со стороны представительниц прекрасного пола.

Отметим, что в 2015 году резидент Comedy Club стал главным героем шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ, в котором он выбирал себе возлюбленную из 25 претенденток. Победительницей стала одна из самых скромных участниц проекта — Дарья Канануха. Однако позднее стало известно, что Батрудинов расстался с девушкой. Ему даже приписывали роман с другой участницей «Холостяка» — Галиной Ржаксенской.

Осенью 2019 года на ТНТ должен выйти новый проект под названием «План Б», центральными фигурами которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрудинов. Они будут помогать друг другу в поисках второй половинки. Если же найти пару им не удастся, Бузова и Батрудинов должны будут пожениться, пишет «Газета Кемерова». Ранее сообщалось, что для нового шоу Ольгу Бузову застрахуют на пять миллионов рублей.