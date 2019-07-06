Новый клип Реввы собрал более 4 миллионов просмотров за сутки

Москва, 6 июля. Российский шоумен, комедийный актер, телеведущий и певец Александр Ревва, выступающий под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, выпустил клип на композицию под названием «Алкоголичка».

Ролик, опубликованный на видеохостинге YouTube, за сутки собрал свыше четырех миллионов просмотров. Клип на новую песню артиста получил более 200 лайков, он лидирует в трендах сайта.

«Любимыми сказками в детстве Артура Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка», а сейчас в его коллекции сказочных персонажей появилась новая героиня — «Алкоголичка»!» — так певец представил свое творение.

В работе над созданием ролика приняли участие блогеры Олег Монгол и Верона (Вероника Великая), а также комедийный актер и шоумен Михаил Галустян.

По сюжету две компании устраивают танцевальный баттл. Победившие остаются отдыхать на поляне, а проигравшие уезжают восвояси.

Напомним, Ревве принесло известность участие в КВН в составе команды «Утомленные солнцем», капитаном которой с 2002 года являлся Галустян. Впоследствии артист стал резидентом юмористического шоу Comedy Club.

Ранее российская музыкальная группа «На-На» в честь своего 30-летия выпустила клип на песню «Считаю медленно до ста». Участники коллектива Вячеслав Жеребкин и Леонид Семидьянов рассказали, что ролик получился очень необычным: впервые исполнители предстали в непривычном им амплуа. Автором текста песни стал поэт Михаил Гуцериев.