Минтранс дал «Шереметьево» срок до 15 августа на стабилизацию работы с багажом

Москва, 6 июля. Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что ситуация с выдачей багажа в московском аэропорту «Шереметьево» должна быть стабилизирована к 15 августа.

Минтранс дал «Шереметьево» срок на устранение проблем в системе работы с багажом, передает РИА Новости.

«Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, — привели слова Дитриха в пресс-службе ведомства, — кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа».

В июне пассажиры самолетов в «Шереметьево» пожаловались на проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта заверила, что ситуация стабилизируется к концу месяца. В Минтрансе предупредили руководство аэропорта, что сохранение текущих проблем приведет к жестким последствиям.

В конце июня СМИ сообщили, что большое количество багажа (около девяти тысяч единиц) не было отправлено по назначению. Однако в «Шереметьево» опровергли информацию о девяти тысячах не доставленных к месту назначения грузах.

В пресс-службе «Шереметьево» объяснили, что около 1,5 тысячи единиц багажа скопилось в аэропорту из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура накануне сообщила, что ряд руководителей обслуживающей организации ООО «Шереметьево Хэндлинг» уволены. Причинами этого шага стали задержки с выдачей багажа в аэропорту. Всего возбуждено 38 дел об административных правонарушениях.