В Госдуме заявили, что Абхазия и Южная Осетия никогда не вернутся в состав Грузии

Москва, 6 июля. Россия продолжит поддерживать независимость Абхазии и Южной Осетии, которые уже никогда не вернутся в состав Грузии. Об этом заявил депутат Государственной думы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой.

Парламентарий отметил, что между Москвой и Тбилиси не будет нормальных взаимоотношений до тех пор, пока президент Грузии Саломе Зурабишвили не прекратит выдвигать российской стороне территориальные требования.

«Когда ваш так называемый президент в социальной сети пишет, что Россия — враг и оккупант, как вы представляете после этого разговор о нормальных отношениях? Абхазия и Южная Осетия никогда не вернутся в состав Грузии. Запомните это хорошо. Они никогда не станут вашими территориями. Россия будет поддерживать их независимость», — сказал Толстой в интервью грузинской телекомпании «Рустави-2».

20 июня 2019 года грузинская оппозиция спровоцировала массовые беспорядки в Тбилиси. Поводом для провокации послужил инцидент с участием депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, который возглавлял российскую делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Перед началом ассамблеи грузинские коллеги посадили Гаврилова в кресло главы парламента, что вызвало негативную реакцию со стороны оппозиционных депутатов, которые сорвали мероприятие, призвав своих сторонников к захвату здания парламента.

К вечеру у здания парламента Грузии собрались протестующие, которые выкрикивали антироссийские лозунги и пытались взять штурмом парламент. Сотрудники полиции были вынуждены применить против митингующих акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В результате беспорядков пострадали 240 человек, в том числе 80 сотрудников полиции.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года подразделения вооруженных сил Грузии нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам населенных пунктов Южной Осетии. Грузинские войска с нескольких направлений атаковали республику, а также вторглись в столицу Южной Осетии. Кроме того, армия Грузии напала российских миротворцев, которые базировались в Цхинвале.

Россия пришла на помощь народу Южной Осетии, многие из которых являются гражданами РФ. Россия ввела войска в республику, которые за пять дней вытеснили грузинских военных из региона.