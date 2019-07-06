Зеленский назначил владельца сети кондитерских главой Закарпатья

Киев, 6 июля. Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового губернатора Закарпатской областной государственной администрации (ОГА), эту должность займет Игорь Бондаренко. Об этом сообщили в пресс-службе главы страны на основе подписанного им указа.

«Назначить Бондаренко Игоря председателем Закарпатской областной государственной администрации», — говорится в документе.

Другим указом президент уволил Ивана Дурана с поста врио главы Закарпатья. В субботу в Ужгороде Зеленский представил нового руководителя области.

По данным украинских СМИ, Бондаренко — предприниматель из Мукачево, который владеет основанной им сетью кондитерских с одноименным брендом.

В субботу Зеленский также назначил Маркияна Мальского губернатором Львовской области. С 2010 года по 2014 год он занимал пост посла Украины в Польше.

В начале июня, напомним, правительство Украины одобрило проекты распоряжений главы государства об увольнении губернаторов Львовской, Закарпатской, Донецкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Сумской, Николаевской, Тернопольской, Черниговской и Хмельницкой областей.

Шесть губернаторов при этом самостоятельно подали заявления о снятии их с должностей. Для увольнения глав городских областей требуется решение президента страны.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился с официальным письмом к Зеленскому, в котором потребовал подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.