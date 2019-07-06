Помощник полпреда президента отправлен в «Лефортово» в рамках дела о госизмене

Москва, 6 июня. Подозреваемый в госизмене помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александр Воробьев отправлен в СИЗО «Лефортово», сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

В «Лефортово» Воробьева посадили в карантинную камеру.

«Его переодели в черную тюремную робу, пока его вещи находятся на дезинфекции», — заметил Мельников.

В камере есть телевизор, однако он не работает. Как пояснил ответственный секретарь ОНК, техника старая, поэтому не может принимать цифровой сигнал. В камере нет и горячей воды.

Арестант читает книгу Вадима Денисова «Герои нашего племени».

«Он с некоторым возмущением заметил, что в ней говорится о развале России», — рассказал обозреватель «Известий» Борис Клин.

Помощнику полпреда на ужин принесли картофельное пюре и рыбу. Воробьев на еду не жаловался, однако уточнил, что по состоянию здоровья нуждается в дробном питании.

Члены ОНК также отметили, что под маской, в которой Воробьев был в суде, следов побоев не было.

Напомним, 5 июля Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе. Воробьева задержали по подозрению в государственной измене.