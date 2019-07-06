Либералы угрозами заставили замолчать 8-летнюю американку, пародировавшую сенатора

Вашингтон, 6 июля. Восьмилетняя пародистка из США Ава Мартинес удалила свои аккаунты в социальных сетях из-за угроз, которые стали поступать ей и ее семье после пародии на сенатора Александрию Окасио-Кортес.

Видео были размещены в аккаунтах Mini Alexandria Ocasio-Cortez (Mini AOC). Пародия на представительницу Демократической партии разлетелась по Сети. Американцы восхитились схожестью ребенка с сенатором и ее артистическими способностями, однако либералам юмористические этюды не понравились. Критику со стороны сторонников демократов вызвали фотографии, на которых Ава повторила образ плачущего сенатора у стены на южной границе США.

Отчим Авы написал в Twitter, что семья приняла решение удалить все аккаунты Mini AOC из-за угроз и давления со стороны либералов. Мужчина отметил, что комментарии в социальных сетях стали негативными и пугающими. Для безопасности ребенка было принято решение удалить все записи.

«Преследования левых и смертельные угрозы зашли слишком далеко для нашей семьи. Нам звонили на наши личные телефонные номера», — написал отчим девочки в Twitter.

В комментарии Fox News мужчина отметил, что Ава расстроена тем, что ей больше нельзя записывать видео для Mini AOC. Однако ей объяснили, что так будет лучше для ее безопасности.